Фильм демонстрировался в 2338 кинозалах, а сеансы посетили 353 010 человек.

В понедельник, 20 июля, стало известно о том, что названы стартовые сборы сиквела "Поезда в Пусан". Об этом сообщает издание Deadline.

Показ второй части "Поезда в Пусан" успешно стартовал на родине, в Южной Корее. Согласно последним данным, фильм показывали в 2338 кинозалах, а сеансы посетили 353 010 человек. В первый день проката кинолента заработала 2,4 миллиона долларов.

Сюжет второй части киноленты разворачивается спустя четыре года после мировой катастрофы, которые были показаны в оригинальной части. Бывший солдат по имени Чжон Сок, который выжил во время зомби-апокалипсиса и вынужден вернуться в зону заражения.

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Видео:трейлеры/YouTube