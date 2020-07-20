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Названы стартовые сборы сиквела "Поезда в Пусан"

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Фильм демонстрировался в 2338 кинозалах, а сеансы посетили 353 010 человек.

В понедельник, 20 июля, стало известно о том, что названы стартовые сборы сиквела "Поезда в Пусан". Об этом сообщает издание Deadline.

Показ второй части "Поезда в Пусан" успешно стартовал на родине, в Южной Корее. Согласно последним данным, фильм показывали в 2338 кинозалах, а сеансы посетили 353 010 человек. В первый день проката кинолента заработала 2,4 миллиона долларов.

Сюжет второй части киноленты разворачивается спустя четыре года после мировой катастрофы, которые были показаны в оригинальной части. Бывший солдат по имени Чжон Сок, который выжил во время зомби-апокалипсиса и вынужден вернуться в зону заражения. 

Ранее мы сообщали о том, что аналитики выяснили, что самый ожидаемый фильм "Мулан" от Disney.

Видео:трейлеры/YouTube

Теги: поезд в пусан, южная корея
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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