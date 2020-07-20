Аналитики выяснили, что самый ожидаемый фильм "Мулан" от Disney

Напомним, что Министерство культуры разрешило возобновить работу кинотеатров с 13 июля.

В среду, 20 июля, стало известно о том, что самый ожидаемый фильм в предстоящем прокате — "Мулан" от Disney. Об этом сообщает сервис "Кинопоиск".

Социологический проект провел Фонд кино "Кинозритель". Согласно исследованию после возобновления работы в кинотеатры готовый пойти 42% опрошенных. Возраст 51% респондента составляет от 18 до 24 лет.

Отмечается, что самой ожидаемой новинкой предстоящего проката стала картина Disney "Мулан". На втором месте "Черная Вдова" — 40% / 31%, а после "King"s man: Начало" — 40% / 30%.

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Не время умирать" могут отложить на целый год.

Видео:Disney Россия/YouTube