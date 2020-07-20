Ранее продюсеры проекта перенесли релиз картины на 19 ноября 2020 года.

В понедельник, 20 июля, стало известно о том, что фильм "Не время умирать" могут отложить на целый год. Об этом сообщил портал Comicbook со ссылкой на инсайдеров.

Ранее продюсеры киноленты уже перенесли релиз картины на 19 ноября 2020 года. По сюжету агент 007 оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на остров приезжает его старинный друг Феликс Лейтер из ЦРУ и просит о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается сложнее, чем думал главный герой. Бонд попадает в ловушку к загадочному злодею, владеющему опасным техническим оружием.

В настоящий момент, инстайдеры сообщают о том, что премьеру отложат до 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что сериал "Чернобыль" получил семь премий BAFTA и номинирован на 14 наград в области телемастерства.

Видео:Universal Pictures Russia/YouTube