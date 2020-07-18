Сериал "Чернобыль" получил семь премий BAFTA и номинирован на 14 наград в области телемастерства

Присуждение теленаград BAFTA состоится 31 июля.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что сериал "Чернобыль" получил семь премий BAFTA. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Мини-сериал "Чернобыль" от HBO и британской медиакомпанией Sky номинирован на 14 наград. Также он претендует на три номинации премии BAFTA. Так, "Чернобыль" выдвинут как лучший мини-сериал, лучший актер и лучший актер второго плана.

Также на премию выдвинут Джаред Харрис, сыгравший в сериале члена комиссии по расследованию причин и ликвидации аварии академика Валерия Легасова и Стеллан Скарсгард, который играл роль зампреда Совмина СССР Бориса Щербины,.

Присуждение наград ожидается 31 июля.

Ранее мы сообщали о том, что шотландская рок-группа Travis представила клип на песню "Valentine".

Видео:YT / HBO