В субботу, 18 июля, стало известно о том, что шотландская рок-группа Travis представила клип на песню "Valentine". Видеоролик опубликован на YouTube-канале коллектива.
Изветсно, что оператором клипа выступил Ньютон Томас Сигел, который работал над "Богемской рапсодией". В клипе также появилась осветительница Queens Of The Stone Age Джиджи Педрон.
Трек войдет в новый альбом, который называется "10 Songs". Релиз ожидается 9 октября.
Ранее мы сообщали о том, что самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры "Мстителей".
Видео:YT / Travis
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