Релиз пластинки ожидается 9 октября.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что шотландская рок-группа Travis представила клип на песню "Valentine". Видеоролик опубликован на YouTube-канале коллектива.

Изветсно, что оператором клипа выступил Ньютон Томас Сигел, который работал над "Богемской рапсодией". В клипе также появилась осветительница Queens Of The Stone Age Джиджи Педрон.

Трек войдет в новый альбом, который называется "10 Songs". Релиз ожидается 9 октября.

Ранее мы сообщали о том, что самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры "Мстителей".

Видео:YT / Travis