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Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры "Мстителей"

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Новая картина будет самым масштабным кинопроектом Netflix за всю историю стримингового сервиса.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры "Мстителей". Об этом сообщает портал DigitalSpy.

Над соответствующим проектом будут работать режиссеры Энтони и Джо Руссо. Также в киноленте появится Капитан Америка в исполнении Криса Эвансона.

По некоторым данным, это будет самый дорогой проект Netflix за всю историю стримингового сервиса. 

Ранее мы сообщали о том, что Sony опровергла информацию о начале съемок адаптации видеоигры Uncharted.

Видео:YT / Vanity Fair

Теги: marvel, netflix, мстители
Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Кино,

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