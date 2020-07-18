В субботу, 18 июля, стало известно о том, что самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры "Мстителей". Об этом сообщает портал DigitalSpy.
Над соответствующим проектом будут работать режиссеры Энтони и Джо Руссо. Также в киноленте появится Капитан Америка в исполнении Криса Эвансона.
По некоторым данным, это будет самый дорогой проект Netflix за всю историю стримингового сервиса.
Ранее мы сообщали о том, что Sony опровергла информацию о начале съемок адаптации видеоигры Uncharted.
Видео:YT / Vanity Fair
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