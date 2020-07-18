Новая картина будет самым масштабным кинопроектом Netflix за всю историю стримингового сервиса.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры "Мстителей". Об этом сообщает портал DigitalSpy.

Над соответствующим проектом будут работать режиссеры Энтони и Джо Руссо. Также в киноленте появится Капитан Америка в исполнении Криса Эвансона.

По некоторым данным, это будет самый дорогой проект Netflix за всю историю стримингового сервиса.

Ранее мы сообщали о том, что Sony опровергла информацию о начале съемок адаптации видеоигры Uncharted.

Видео:YT / Vanity Fair