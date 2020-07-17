Команда проекта пока лишь готовится к съемкам.

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что Sony опровергла информацию о начале съемок адаптации видеоигры Uncharted. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что команда только готовится к съемкам киноленты. "Первый день" съемок находится в планах. Компания надеется, что совсем скоро они смогут приступить к работе над адаптацией. Напомним, что проект отложили из-за пандемии коронавируса.

Ранее актер Том Холланд, который исполнит главную роль в экранизации Uncharted, опубликовал фотографию в Instagram-аккаунте. В посте он намекнул, что стартовал первый день съемок фильма.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер "Новых мутантов" с Мейси Уилльямс.

Видео:Youtube/PlayStation Россия