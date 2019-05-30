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Вышел трейлер "Новых мутантов" с Мейси Уилльямс

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Премьера хоррора запланирована на 27 августа.

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер "Новых мутантов" с Мейси Уилльямс. Ролик опубликован на YouTube-кнале 20th Century Studios.

В центре сюжета история про мутантов Мэджик, Волчица, Пушечное ядро, Санспот и Мираж. Все они обладают разными сверхспособностями. Главные герои оказываются на секретном объекте. Им предстоит сбежать из клиники. В главных ролях помимо Мейси Уилльямс такие актеры, как Чарли Хитон и Аня Тейлор-Джой.

Премьера хоррора анонсирована на 27 августа.

Ранее мы сообщали о том, что назван актерский состав перезапуска фильма "Один дома".

Теги: 20th century studios, мейси уилльямс, новые мутанты
Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Кино,

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