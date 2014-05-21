Петербург и Ленобласть вошли в топ самых выгодных направлений для осеннего отдыха

Санкт-Петербург и Ленинградская область оказались в числе самых популярных и выгодных направлений для поездок в ноябре 2026 года. Регион занимает во всероссийском рейтинге четвертое место, сообщил сервис "Яндекс Путешествия".
Согласно данным аналитиков, средняя стоимость ночи в отелях и посуточном жилье Ленобласти и Северной столицы составляет 7 630 рублей. Для сравнения, в соседней Новгородской области ночь отдыхающим обойдется в 7 720 рублей.
При выборе дороги аналитики учитывали общую стоимость. Например, при поездке на самолете совокупная цена билета и одной ночи в Петербурге составляет 18 110 рублей.
Среди популярных направлений в России наиболее выгодную среднюю стоимость ночи в ноябре зафиксировали в Дагестане — 5 390 рублей. На втором месте Волгоградская область (5 730 рублей), на третьем — Новосибирская область (6 360 рублей).
Ранее мы сообщали, что Петербург уступил Москве в рейтинге городов для отдыха в конце лета.
Фото: Piter.TV
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