Петербург уступил Москве в рейтинге городов для отдыха в конце лета

Северная столица стала вторым по популярности направлением для туристов.

По данным сервиса "Авито Путешествия", Петербург занял второе место среди самых популярных направлений для городского отдыха в последние выходные августа. В тройку лидеров также вошли Москва и Казань. В топ-10 также попали Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Ярославль и Пермь.

Общее число бронирований квартир в конце лета увеличилось на 9% в годовом выражении. Самый заметный рост зафиксирован в Ярославле (+35%), Москве (+27%) и Нижнем Новгороде (+20%). Средняя стоимость аренды жилья в городах составила 4,8 тыс. рублей за сутки. Самые доступные варианты предлагались в Воронеже (3,5 тыс.), Перми (3,6 тыс.) и Ростове-на-Дону (3,8 тыс.). В основном квартиры бронируют компании из 2–3 человек.

Для загородного отдыха в топ-10 регионов вошли Московская, Ленинградская и Свердловская области, а также Самарская область, Башкортостан, Челябинская область, Татарстан, Нижегородская и Ростовская области и Карелия. Бронирования загородных домов выросли на 14%. Наибольший рост продемонстрировали Нижегородская область (+29%), Башкортостан (+27%) и Карелия (+23%). Средняя стоимость аренды загородного жилья составила 16,5 тыс. рублей в сутки. Самые бюджетные варианты оказались в Карелии (11 тыс.), Башкортостане (12 тыс.) и Челябинской области (13,9 тыс.).

В загородные дома обычно едут компаниями из 6–7 человек, в Карелии — из четырёх. Жильё бронируют в среднем за 28 дней до поездки. В Петербурге средний чек на летний отдых для двоих за 4–5 ночей составил 40–60 тыс. рублей, что на 5 тыс. больше, чем год назад. При этом рост цен на внутренний отдых замедлился, сильнее всего подорожали Крым и Кавминводы.

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Фото: Piter.tv