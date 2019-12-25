Умер младший брат актрисы "Улиц разбитых фонарей" Анастасии Мельниковой

Александр Мельников умер 7 сентября в возрасте 50 лет. Режиссер Алексей Герман-младший сообщил о смерти мужчины, у которого остались трое детей.

Младший брат актрисы Анастасии Мельниковой Александр Мельников умер 7 сентября в возрасте 50 лет. О его смерти сообщил режиссер Алексей Герман-младший. По его словам, у мужчины остались трое детей. Александра похоронили на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Анастасия Мельникова родилась в семье врачей. Ее родители Елена Олеговна и Рюрик Александрович, а также старший брат Олег были хирургами-онкологами. Актриса получила широкую известность благодаря роли в сериале "Улицы разбитых фонарей", а также снималась в фильме "Спасти Ленинград".

Ранее Мельникова рассказывала, что 2022 год стал для нее тяжелым периодом: за один год она потеряла мать, мужа и старшего брата, которому было 55 лет. В публикации также говорится о серьезном заболевании актрисы и лечении гормональными препаратами, на фоне которого она набрала вес.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге на 71-м году жизни умер актер Геннадий Спириденков.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)