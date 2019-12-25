На 71-м году жизни в Петербурге умер актер Геннадий Спириденков

Петербург простился с актером театра "Комедианты" Геннадием Спириденковым.

В Санкт-Петербурге на 71-м году жизни скончался заслуженный артист России Геннадий Спириденков. О смерти актера сообщили 12 сентября представители Государственного драматического театра "Комедианты", где он служил. По информации театра, артист ушел из жизни скоропостижно.

Геннадий Спириденков родился в 1956 году. В 1981 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. За годы творческой деятельности актер работал не только в театре, но и активно снимался в кино и сериалах.

Спириденков исполнил роли более чем в 50 фильмах и сериалах. Среди известных работ актера - проекты "Тайны следствия", "Первый отдел", "Улицы разбитых фонарей" и другие. В театре отметили, что вместе с родными и близкими разделяют скорбь по поводу смерти артиста.

Ранее мы сообщали, что актера Юрия Цурило похоронят в Петербурге.

Фото: Официальная группа Государственного драматического театра "Комедианты" во "ВКонтакте"

