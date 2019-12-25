В Ленобласти 65-летняя женщина погибла в ДТП с Ford Transit

В Кировском районе Ленобласти легковушка столкнулась с Ford на встречной полосе.

Смертельная авария произошла на 144-м километре трассы "Петербург — Южное полукольцо" в Кировском районе Ленинградской области. По предварительным данным, 72-летний водитель Ford Transit выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с ВАЗ 2106, за рулем которого находился 67-летний мужчина. Предположительно, причиной выезда на встречку могла стать неисправность автомобиля.

От удара 65-летняя пассажирка "Жигулей" погибла на месте. Ее 67-летний муж, находившийся за рулем ВАЗ 2106, получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Медицинская помощь также потребовалась водителю Ford и его 67-летнему пассажиру, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту аварии полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Обстоятельства столкновения и причины выезда Ford на встречную полосу устанавливаются в рамках расследования.

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Фото: Piter.TV