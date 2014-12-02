Похороны актера Юрия Цурило состоятся в Петербурге

За свою карьеру актер снялся более чем в ста фильмах и сериалах.

Церемония прощания и похороны народного артиста России Юрия Цурило пройдут в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение покойного.

Юрий Цурило скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Источник агентства уточнил, что местом упокоения, скорее всего, станет Петербург.

За свою карьеру актер снялся более чем в ста фильмах и сериалах. Среди наиболее известных работ мастера – "Хрусталев, машину!", военная драма "В августе 44-го...", картины "Поп" и "Дурак", а также культовый сериал "Бандитский Петербург".

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