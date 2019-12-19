Джеймс Кэмерон возобновил съемки "Аватара 2"

На борту чартерного рейса, летевшего из Лос-Анджелеса в Веллингтон, находились 54 человека.

Режиссер Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию, чтобы возобновить съемки второй части "Аватара". Об этом сообщил на своей странице в Instagram продюсер фильма Джон Ландау.

На борту чартерного прямого рейса, летевшего из Лос-Анджелеса в Веллингтон, находились 54 человека. Полет занял около 13 часов.

Отмечается, что съемки начнутся не сразу. Вновь прибывшим придется две недели провести на карантине под контролем местных властей.

Работа над сиквелом "Аватара" была прервана в середине марта. Тогда в Новой Зеландии объявили строгий карантин в связи с распространением коронавируса. В настоящий момент все ограничения сняты, и в стране возобновилось производство сразу нескольких фильмов.

Действие в "Аватаре 2" будет разворачиваться спустя несколько лет после событий, показанных в первой части.

Ранее продюсер "Аватара" Джон Ландау раскрыл детали сюжета второй части. По его словам, в сиквеле у главных героев Джейка (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) появится дочь, которую им предстоит спасти. Им придется покинуть дом и исследовать различные регионы Пандоры. Особенно много времени они проведут на воде и в ней.

Фото: Instagram / jonplandau, twitter.com/officialavatar