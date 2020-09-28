Джеймс Кэмерон объявил о завершении съемок второго "Аватара"

Однако из-за пандемии было потеряно четыре с половиной месяца работы над фильмом.

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что Джеймс Кэмерон завершил съемки второй части "Аватара". Об этом он сообщил в интервью Арнольду Шварценеггеру.

По словам Кэмерона, из-за пандемии коронавируса съемочная группа потеряла четыре с половиной месяца работы над фильмом. Также режиссер отметил, что третья часть фильма завершена на 95%.

В итоге нам пришлось отложить премьеру "Аватара 2″ еще на год Джеймс Кэмерон

Действие в фильме развернется спустя несколько лет после событий, описанных в первой части. У главных героев Джейка и Нейтири появится дочь.

Кинолента выйдет в декабре 2022 года.

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Фото и видео: jamescameronofficial/Instagram