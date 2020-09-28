Netflix опубликовал первый ролик экранизации игры Resident Evil

На кадрах можно увидеть героиню данной серии игр Клэр Рэдфилд.

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что в сети появился первый тизер экранизации игры Resident Evil. Ролик опубликован стриминговым сервисом Netflix.

Ролик очень удивил фанатов сервиса. Отмечается, что через несколько минут Netflix удалил тизер со страницы. Однако фанаты успели его скачать. Так, в коротком ролике появилась Клэр Редфилд и Леона Кеннеди. Сюжет пока не раскрывается.

Дата релиза пока неизвестна.

Ранее мы сообщали о том, что режиссёр фильма "Сплит" М. Найт Шьямалан раскрыл название следующей киноленты.

Видео:Resident Evil/YT