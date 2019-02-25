Режиссёр фильма "Сплит" М. Найт Шьямалан раскрыл название следующей киноленты

Он выложил обложку к фильму, а также фотографию со съемочной площадки.

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что М. Найт Шьямалан раскрыл название следующего фильма. Об этом сообщил режиссёр сообщил на странице в соцсети Twitter.

Мне кажется чудом, что я стою здесь и снимаю первый кадр своего нового фильма М. Найт Шьямалан

Судя по обложке, которую запостил режиссер, фильм получил название "Старый". Подробности сюжета пока неизвестны.

Также М. Найт Шьямалан опубликовал свою фотографию со съемочной площадки. На ней он держит кинохлопушку и стоит в медицинской маске. Отмечается, что вся съемочная группа соблюдает меры безопасности из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что Сергей Безруков отказался сниматься в продолжении "Бригады".

Фото:@MNightShyamalan/Twitter