Актер из фильма "Сплит" красовался в рубашке с автографами других звезд на кинопремии "Оскар"

Джеймс Маккавой расписал свою рубашку ради благотворительности.

В ночь с 24 на 25 февраля в Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения престижной кинопремии "Оскар". Среди приглашенных звезд также был актер Джеймс Маккавой, известный россиянам по фильмам "Сплит" и "Стекло".

Актер вместе с другими артистами красовался на красной дорожке в эффектном черно-белом костюме. Позже он был запечатлен фотографами с расстегнутым пиджаком и в рубашке, полностью расписанной автографами других звезд. Уточняется, что актер сделал это ради благотворительности. По всей видимости, Джеймс подарит эту рубашку нуждающимся для дальнейшей продажи.

Ранее мы писали, что Леди Гага расплакалась на церемонии вручения премии "Оскар".

Фото: Twitter / Variety, Instagram / jamesmcavoyrealdeal