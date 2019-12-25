Сергей Безруков отказался сниматься в продолжении "Бригады"

Актер стал куда более избирательным по поводу работы.

Российский актер театра и кино Сергей Безруков рассказал о судьбе второй части "Бригады". В интервью "Известиям" он заявил, что продолжения не будет.

Отвечая на вопрос, сыграл бы он повторно Сашу Белого, Безруков был категоричен и решительно заявил, что не хотел бы этого. Он напомнил, что когда снимался в "Бригаде", ему было 27 лет. Теперь это было бы не то что скучно, а уже отвратительно.

"Мне 47 лет, а я все буду Саша Белый? Нам не нужно продолжение "Бригады". Есть первое впечатление, не надо его портить. Я сыграл "крестного отца" Сашу Белого в 27 лет. Был моложе всех исполнителей всех "крестных отцов" в мире – тогда это тешило мое честолюбие", - отметил актер.

Со временем Безруков стал куда более избирательным по поводу работы. Популярность, высокие гонорары и статус одного из самых успешных российских актеров позволяют ему выбирать проекты по душе.

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Фото: кадр из сериала "Бригада"