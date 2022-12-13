Новый апокалиптический триллер "Стук в дверь" от режиссера Шьямалана вышел в Сети

Фильм будет показан на платформе Amazon Prime Video.

Новый апокалиптический триллер "Стук в дверь" от режиссера Шьямалана вышел в социальных сетях. Посмотреть мистическую картину про апокалипсис можно на американском стриминговом сервисе Amazon Prime Video. По сюжету истории семья отдыхающих должна спасти Землю от конца света. Практически все действия происходят в небольшой лесной избушке. Уточним, что первоисточником является литературное произведение американского писателя-фантаста Пола Г. Тремблея. После того, как режиссер получил право на экранизацию романа, ему пришлось значительно перерабатывать текст, создавая новую работу по теме.

Вышел трейлер триллера "Бостонский душитель" с Кирой Найтли.

Фото и видео: YouTube / FRESH Trailers