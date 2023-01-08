В Петербурге представили фильм "Битва моторов" о первых русских гонщиках

В Санкт-Петербурге состоялась премьера исторического фильма "Битва моторов". Создатели картины воссоздали автомобили начала 20 века, а главные роли в фильме исполнили Иван Янковский, Юра Борисов и Паулина Андреева.

В кинотеатре "Мираж Синема" в Санкт-Петербурге представили фильм "Битва моторов". Фильм основан на реальных событиях 1908 года, в центре сюжета — первые русские автогонщики и легендарное Ралли Монте-Карло. Одной из главных задач для съемочной группы стало воссоздание автомобильной эпохи 20 века, поэтому для фильма специально создали и сконструировали исторические машины, максимально близкие к оригиналам той эпохи. Главные роли в фильме исполнили: Иван Янковский, Юра Борисов и Паулина Андреева.

Мы построили исторические автомобили и пытались полностью повторить, насколько это возможно, как они выглядели в то время, ведь прошло больше ста лет. И дальше интересно было, как мы сможем с ними взаимодействовать, как их снимать. Что касается актерского состава, то для меня это большая удача, что собрались такие артисты, великолепные, потрясающие. Работать с ними — сплошное удовольствие. Илья Маланин, режиссер фильма "Битва моторов"

Основные действия картины снимали в Санкт-Петербурге, но отдельные сцены были сняты в Сербии и Черногории, в этих странах съемочная группа нашла подходящие пейзажи для европейских сцен. При этом Петербург на время съемок превратился и в Париж начала 20 века. Одной из самых масштабных съемок стал эпизод, который создатели называют "Кольцевой гонкой". Его снимали 6 дней в Ленинградской области: для этой сцены построили большую трибуну, а съемка велась сразу с 20 камер и нескольких коптеров.

У нас есть сцена в середине картины, которая называется для нас "Кольцевая гонка". Огромная, сложнейшая сцена, которую мы снимали в Ленинградской области на аэродроме Любань. Мы снимали ее 6 дней, построили огромную трибуну. Больше 20 камер, коптеры, куча техники — все это происходило в грязи, потому что сцена подразумевает, что дорогу размыло, и это было очень сложно. Петр Ануров, продюсер фильма "Битва моторов"

Отдельным испытанием стала работа Паулины Андреевой с историческим автомобилем. Актрисе пришлось снова осваивать езду на машине с механической коробкой передач, которая совсем не похожа на современный автомобиль.

Моя героиня причастна к мужскому делу. Она не отвлекающий персонаж, который уводит главного героя от дела и переносит его в межличностные отношения, создавая ему проблемы. Она, наоборот, та героиня, которая говорит ему, что его дело на данный момент — самое основное, что он должен исполнять свою мечту. Она его поддерживает, она сама автомобилистка, независимая, короткостриженная, в брючном костюме. Меня это очень привлекает. Паулина Андреева, актриса (исполнительница роли Лидии)

Фильм "Битва моторов" можно посмотреть во всех кинотеатрах страны с 8 октября.

Материал подготовили: Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.TV

Видео: Piter.TV