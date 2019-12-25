Снятый в Петербурге фильм "Битва моторов" покажут в Европе

Продюсер картины выразил надежду на то, что она вызовет интерес у зрителей за рубежом.

Фильм "Битва моторов", в котором сыграли Юра Борисов и Иван Янковский, продан для проката в зарубежных странах. Приключенческую картину покажут в Латинской Америке и в нескольких странах Европы, сообщил в интервью ТАСС продюсер Петр Ануров.

Он отметил, что российский фильм уже продали во все страны Латинской Америки и в 7-8 европейских государства. Также продолжаются переговоры с другими странами.

Ануров выразил надежду, что "Битва моторов" будет интересен зарубежным зрителям. Продюсер напомнил, что гонки Монте-Карло знают во всем мире, к тому же в фильме снялись две большие российские звезды - Иван Янковский и Юра Борисов.

"Битва моторов" рассказывает об автолюбителе Андрее Нагеле и инженере Дмитрии Бондареве, которые в 1911-1912 годах отправились из Санкт-Петербурга в Монако на автомобиле "Руссо-Балт". В итоге, они первыми финишировали в гонке. В российском прокате фильм появится с 8 октября.

Piter.TV. побывал на съемках фильма о первых российских автомобилях на Дворцовой площади.