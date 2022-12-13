Netflix официально продлил сериал "Уэнсдей" на второй сезон. Об этом говорится в заявлении стримингового сервиса.
На YouTube-канале опубликовали видео с моментами из первого сезона сериала. В нем закадровый голос главной героины рассказывает об ожиданиях фанатов, а также многочисленных пародиях на ее танец, который стал самым популярным в интернете. О сроках выхода второго сезона не объявлено.
Напомним, сериал "Уэнсдей" рассказывает историю одного из персонажей семейки Аддамс, Уэнсдей Аддамс, которую направили учиться в академию Невермор, где она будет пытаться остановить серию загадочных убийств.
Ранее вышел трейлер снятого в космосе фильма "Вызов" Клима Шипенко.
Видео: YouTube / Netflix
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