О сроках выхода второго сезона не объявлено.

Netflix официально продлил сериал "Уэнсдей" на второй сезон. Об этом говорится в заявлении стримингового сервиса.

На YouTube-канале опубликовали видео с моментами из первого сезона сериала. В нем закадровый голос главной героины рассказывает об ожиданиях фанатов, а также многочисленных пародиях на ее танец, который стал самым популярным в интернете. О сроках выхода второго сезона не объявлено.

Напомним, сериал "Уэнсдей" рассказывает историю одного из персонажей семейки Аддамс, Уэнсдей Аддамс, которую направили учиться в академию Невермор, где она будет пытаться остановить серию загадочных убийств.

Ранее вышел трейлер снятого в космосе фильма "Вызов" Клима Шипенко.

Видео: YouTube / Netflix