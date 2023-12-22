Вышел трейлер сериала "Режим" с Кейт Уинслет в роли канцлера-диктатора

Релиз телевизионного проекта запланирован на 3 марта.

Американский телеканал HBO Max показал в социальных сетях первый полноценный трейлер мини-сериала "Режим" с Кейт Уинслет в роли канцлера-диктатора вымышленной европейской страны. По сюжету ее персонаж влюбляется в капрала с пугающим прозвищем Мясник.Девушка только недавно получила должность, она уверена, что сможет помочь государству стать лидером на геополитической арене, поэтому управляет процессами в стране достаточно жестоко. Однако со временем строгий режим начинает разрушаться. Авторы заявили, что сняли политическую драму.

История одного года в стенах дворца современного европейского режима, который начинает разваливаться синопсис сериала

В актерском составе телевизионного шоу заявлены Хью Грант ("Джентльмены"), Гийом Гальенн ("Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан") и Андреа Райзборо ("Кошачьи миры Луиса Уэйна"). Создателем выступает Уилл Трэйси ("Наследники"). Премьера запланирована на третье марта. В шоу выйдет шесть выпусков.

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Фото и видео: YouTube / Max