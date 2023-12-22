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Хидео Кодзима вернулся на YouTube и рассказал про Death Stranding 2

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Хидео Кодзима возродил собственный блог.

Геймдизайнер Хидео Кодзима решил возродить свой блог на YouTube-хостинге. Для этого иностранный специалист использует YouTube-канал от студии Kojima Productions. ранее там публиковались трейлеры к компьютерным играм, таким как Death Stranding 2: On the Beach. На этот раз в ролике эксперт на протяжении часа  обсуждает грядущие новинки. В частности, специалист раскрыл некоторые детали о сюжете проекта Death Stranding 2. Он  начнётся вскоре после концовки, произошедшей в первой части. Удивившая ранее пользователей кукла с показа State of Play будет путешествовать с основным персонажем и комментировать происходящие события. Кодзиа пояснил, что воссозданный мир пополнится новыми катаклизмами: наводнениями, лесными пожарами и землетрясениями.

Официальная премьера Death Stranding 2 запланирована на 2025 год. Озвучивание японской версии начнётся весной 2024 года. В первой  части игры Death Stranding процесс занял полтора года. 

Вышел дублированный трейлер фильма "Май, декабрь".

Фото и видео: YouTube / KOJIMA PRODUCTIONS

Теги: death stranding 2, компьютерная игра, трейлер, хидео кодзима
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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