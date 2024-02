Хидео Кодзима вернулся на YouTube и рассказал про Death Stranding 2

Хидео Кодзима возродил собственный блог.

Геймдизайнер Хидео Кодзима решил возродить свой блог на YouTube-хостинге. Для этого иностранный специалист использует YouTube-канал от студии Kojima Productions. ранее там публиковались трейлеры к компьютерным играм, таким как Death Stranding 2: On the Beach. На этот раз в ролике эксперт на протяжении часа обсуждает грядущие новинки. В частности, специалист раскрыл некоторые детали о сюжете проекта Death Stranding 2. Он начнётся вскоре после концовки, произошедшей в первой части. Удивившая ранее пользователей кукла с показа State of Play будет путешествовать с основным персонажем и комментировать происходящие события. Кодзиа пояснил, что воссозданный мир пополнится новыми катаклизмами: наводнениями, лесными пожарами и землетрясениями.

Официальная премьера Death Stranding 2 запланирована на 2025 год. Озвучивание японской версии начнётся весной 2024 года. В первой части игры Death Stranding процесс занял полтора года.

Фото и видео: YouTube / KOJIMA PRODUCTIONS