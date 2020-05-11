Стал известен общий бюджет продолжений "Аватара"

Точная дата премьеры фильмов пока неизвестна.

Четыре фильма по вселенное "Аватара" обойдется более, чем в 1 млрд долларов. Об этом сообщило изданию Deadline.

Таким образом, бюджет каждой картины режиссера Джеймса Кэмерона составит около 250 млн долларов.

Сиквелы к фильму "Аватар" Джеймса Кэмерона находятся в производстве с 2017 года. Премьера первой части состоялась в 2009 году. После выхода фильм долгое время удерживал звание самого кассового в истории. Из-за пандемии коронавируса съемки были приостановлены, но их вновь в мае их вновь разрешили возобновить. Работа над картинами ведется в Новой Зеландии.

Точная дата премьеры пока неизвестна.

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Видео: 20th Century Studios Russia