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Съёмки "Аватара" в Новой Зеландии возобновятся на следующей неделе
Сегодня, 13:23
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nastya960

Съёмки "Аватара" в Новой Зеландии возобновятся на следующей неделе

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В марте из-за пандемии коронавируса были приостановлены все кинопроекты.

Съемочная группа "Аватар" готова вернуться к работе в Новой Зеландии. Об этом сообщил продюсер франшизы Джон Ландау в Instagram.

Продюсер опубликовал на странице в соцсети фото двух больших катеров, которые будут использоваться во время съемок.

Съемочные площадки "Аватара" готовы, и мы очень рады вернуться в Новую Зеландию на следующей неделе.

Джон Ландау

В марте из-за пандемии коронавируса были приостановлены все кинопроекты, "Аватар" станет первым масштабным проектом, который возобновит свою работу. В начале мая в Новой Зеландии уже ослабили карантин.

Ранее продюсер показал кадр со съемок нового "Аватара".

Фото: Instagram/ jonplandau

Теги: аватар
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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