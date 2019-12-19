Продюсер показал кадр со съемок нового "Аватара"

На снимке режиссер Джеймс Кэмерон и актеры работают над подводными съемками.

Продюсер Джон Ландау опубликовал в Facebook новое фото со съемочной площадки сиквелов "Аватара". На снимке режиссер Джеймс Кэмерон и актеры работают над подводными съемками.

Джеймс Кэмерон работает сразу над четырьмя частями фильма "Аватар". Продюсер в подписи к фото пояснил, что это за белое вещество на поверхности воды. Это белые шарики, которые необходимы для защиты системы захвата движения от света сверху.

Во второй части фильма действия будут происходить через несколько лет после события, показанных в первом фильме. Жители Пандоры снова будут противостоять людям.

Основные съемки сиквелов "Аватара" переносятся из-за коронавируса.

Фото: Facebook/ Jon Landau; кадр из фильма "Аватар"