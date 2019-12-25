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Марафон БДТ в поддержку врачей за сутки собрал более 3,8 млн рублей
Сегодня, 10:58
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IRINA_CHALKINA

Марафон БДТ в поддержку врачей за сутки собрал более 3,8 млн рублей

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Сейчас о желании участвовать в акции заявили "Приют комедианта", новосибирский театр "Старый дом", московский "Современник" и Тюменский БДТ.

В среду, 20 мая, стало известно о том, что марафон БДТ в поддержку врачей за сутки собрал более 3,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе театра Северной столицы.

Напомним, что марафон БДТ нацелен на поддержку врачей. Все вырученные средства уйдут в НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

Известно, что к марафону также присоединились московский театр "Гоголь-центр", который поддержит Нижегородскую городскую клиническую больницу № 5.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 455 новых случаев коронавируса.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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