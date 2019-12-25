В среду, 20 мая, стало известно о том, что марафон БДТ в поддержку врачей за сутки собрал более 3,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе театра Северной столицы.
Напомним, что марафон БДТ нацелен на поддержку врачей. Все вырученные средства уйдут в НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
Известно, что к марафону также присоединились московский театр "Гоголь-центр", который поддержит Нижегородскую городскую клиническую больницу № 5.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 455 новых случаев коронавируса.
Фото:pixabay
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