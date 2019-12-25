Из больниц выписали 208 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 8 764 новых случая в 84 регионах, в том числе 4 021 случай (45,9%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 455 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 75 случаев.За последние сутки умерли 135 человек, в том числе 4 человека в Петербурге.

За последние сутки выписано 9 262 человек, в том числе 208 человек в Петербурге и 75 человек в Ленобласти.

Фото: Piter.TV