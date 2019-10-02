В центре Петербурга продолжаются съемки фильма "Майор Гром: Чумной доктор"

В среду съемочный процесс заметили на набережной канала Грибоедова.

В Петербурге проходят съемки фильма "Майор Гром: Чумной доктор". В среду, 3 октября, мобильный корреспондент Piter.TV заметил съемочные группы на набережной канала Грибоедова.

Картину снимает "Bubble Studios" по мотивам серии комиксов "Майор Гром". В 2017 году вышел короткометражный фильм, а теперь на экраны выйдет полнометражный.

В течение всего сентября картину снимали в разных местах Петербурга. Так, например, 29 сентября, съемки прошли около арки Генерального штаба на Большой Морской улице.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга рассказали об ограничениях в движении. С 17:00 4 октября до 06:00 5 октября нельзя будет проехать по Банковскому переулку. На этом же участке будет запрещена остановка автотранспорта с 06:00 3 октября до 06:00 5 октября.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что петербуржцев напугали съемки новой части "Майора Грома".

Видео: Piter.TV