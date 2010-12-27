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Петербуржцев напугали съемки новой части "Майора Грома"
Сегодня, 19:36
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Rybka123

Петербуржцев напугали съемки новой части "Майора Грома"

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В основу сюжета легли комиксы издательства Bubble Comics о сотруднике полиции.

На выходных петербуржцы заметили на улице Некрасова страшную и странную картину: автобус, который был насквозь пробит фургоном. Оказалось, что то были декорации для съемок фильма "Майор Гром: Чумной доктор".

Согласно "Кинопоиску" премьера картины запланирована этот месяц и, предположительно, сейчас в городе на Неве идет досъем некоторых сцен. Лента станет продолжением, короткометражки "Майор Гром", которая вышла в 2017 году. В основу сюжета легли комиксы издательства Bubble Comics о сотруднике полиции.

Фото и видео: Bubble Comics

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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