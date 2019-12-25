Александринский театр покажет судебный детектив онлайн

Зрители станут не только свидетелями спектакля, но и смогут принять участие в голосовании и повлиять на вердикт. Решать судьбу героев пьесы будут известные деятели науки и культуры.

26 мая при поддержке Сбербанка пройдет премьера онлайн-перфоманса "Драма на шоссэ. Судебное разбирательство", автор идеи – Борис Акунин. Спектакль будет эксклюзивно транслироваться на сайте и в официальной группе театра в социальной сети ВКонтакте.

Зрители станут свидетелями и участниками судебного процесса. Место действия – Петербург начала ХХ века. Коллегия присяжных в реальном времени вынесет свой вердикт по весьма запутанному делу. При этом, у тех, кто смотрит перформанс, будет возможность принять участие в голосовании.

В коллегию присяжных заседателей войдут актриса Мария Миронова, режиссер Константин Богомолов, журналист Алексей Пивоваров, писатель Татьяна Толстая, пианистка Полина Осетинская, историк Николай Сванидзе.

В ролях всех участников судебного процесса от обвиняемого до судьи зрители увидят артистов Александринского театра, в том числе народных артистов России Игоря Волкова и Петра Семака. Реализацией проекта занимается творческая группа под руководством режиссера Антона Оконешникова, художника Елены Жуковой, композитора Даниила Коронкевича. Художественный куратор проекта — Валерий Фокин.

Постановка откроет новый мультижанровый виртуальный проект Александринского театра под названием "Другая сцена", в ходе которого будут представлены оригинальные онлайн-форматы от молодых режиссеров, драматургов, хореографов, композиторов и медиахудожников.

Спектакль "Драма на шоссэ" будет носить благотворительный характер: в ходе трансляции зрители смогут сделать пожертвование. Все сборы в равных долях будут переданы Благотворительному фонду "Артист" и Благотворительному фонду "Детский хоспис". Пожертвования осуществляются через приложение для мобильных телефонов "Сбербанк Онлайн".

Фото: Александринский театр