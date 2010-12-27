Киноброневик на набережной Мойки испугал петербуржцев

О необычной находке рассказали пользователи соцсетей.

Накануне обеспокоенностью поделился участник группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное". Он рассказал, что "броневик", оставленный на набережной Мойки, ранее появлялся в новостях группы.

"В салоне предположительно труп неустановленного гражданина, рядом стоят два т.с. полиции но сотрудников не видно так же следственные действия не ведутся...Подскажите к кому обратиться, чтобы разобрались?", – написал очевидец.

Пользователи в комментариях успокоили горожанина, что это ведутся киносъемки. В багажнике автомобиля оказался макет персонажа-"хоккеиста", фигурировавшего в картине "Майор Гром". В настоящее время в Петербурге ведутся съемки второй части.

Напомним, ранее горожан напугал автобус, который был насквозь пробит фургоном на улице Некрасова. Оказалось, что это тоже были декорации для съемок фильма "Майор Гром: Чумной доктор".

Фото: vk.com/spb_today_unpublished