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"Майор Гром: Чумной Доктор" возглавил список самых популярных фильмов Netflix

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Российский фильм по комиксу стал лидером зрительского рейтинга сервиса за 8 июля.

В сводном рейтинге супергеройский блокбастер обогнал "Варкрафт", "Кунг-фу Панду 3" и "Как приручить дракона 3: Скрытый мир".

Выяснилось, что "Майор Гром" - самое просматриваемое кино в Испании, Италии, Швейцарии, Бельгии, Чехии, Словакии, Венгрии, Бразилии, Доминикане и Омане. В самой России при этом большего всего смотрят хоррор "Улица страха".

Напомним, что "Майор Гром. Чумной доктор" вышел на российские экраны 1 апреля 2021 года. Подписчикам Netflix картина стала доступна в мае.

Ранее режиссер Олег Трофим объяснил, почему саундтреком к "Чумному Доктору" стала песня Цоя.

Видео: YouTube / Bubble Comics

Теги: майор гром
Категории: Кино, Культура, Мировые новости, Лента новостей,

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