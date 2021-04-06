Олег Трофим объяснил, почему саундтреком к "Чумному Доктору" стала песня Цоя

Он заявил, что эта песня была выбрана еще на моменте сценария.

Режиссер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" Олег Трофим в беседе с Peterburg2 объяснил, почему песня Виктора Цоя стала саундтреком к фильму. По его словам, композиция "Перемен" была выбрана еще на моменте сценария. Такая задумка сразу понравилась режиссеру.

"Во-первых, я без ума от Виктора Цоя и группы "Кино", а, во-вторых, конечно, сама по себе концепция этой песни – она сегодня актуальна как никогда", - заявил Олег Трофим.

Несмотря на то, что сейчас все видят подтекст в любом телодвижении, режиссер отметил, что создатели фильма хотели лишь рассказать актуальную и понятную зрителям историю.

Фильм "Майор Гром: Чумной Доктор" основан на одноименном российском комиксе издательства Bubble Comics. Действие разворачивается в Петербурге. В центре сюжета расследование майора полиции Игоря Грома. Он известен всему городу своей непримиримой позицией по отношению к преступникам. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность делают из него идеального полицейского, который не знает преград.

Все меняется, когда в Петербурге появляется загадочный человек в маске – Чумной Доктор. Злодей решает, что город болен чумой беззакония, и начинает "лечить" его, убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса.

В фильме снялись Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев и др.

Ранее Тихон Жизневский рассказал Piter.TV о работе следователя.

Видео: YouTube / Bubble Comics