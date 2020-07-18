"Российский супергерой не стреляет огнем из глаз и не летает": Дмитрий Чеботарёв о фильме "Майор Гром: Чумной Доктор"

1 апреля в широкий прокат выходит фильм режиссера Олега Трофима "Майор Гром: Чумной Доктор". Сюжет основан на одноименном российском комиксе издательства Bubble Comics. История расскажет о противостоянии майора полиции Игоря Грома и Чумного Доктора.

Одну из ролей в фильме сыграл актер Дмитрий Чеботарёв. В интервью Piter.TV он рассказал о своем герое, а также о том, как проходил кастинг, и какой он – российский супергерой.

Дмитрий, расскажите о своей роли в фильме "Майор Гром"

- Зовут меня в фильме Олег Волков. Я лучший друг и телохранитель еще одного персонажа этого фильма – Сергея Разомовского, филантропа, миллиардера, создателя социальный сетей "Вместе", человека, который мечтает сделать этот мир лучше.

У вас больше отрицательный герой?

- Да? Я бы так не сказал. Если честно, я фильм еще не видел, вы видели? И я не видел, давайте посмотрим, а потом будет рассуждать.

Как кастинг проходил? Как готовились к роли?

- Как потом оказалось, я был утвержден после первых проб. А потом я пробовался со многими кандидатами на роль Разумовского. Потом появился Сергей Горошко и дальше мы вместе пошли.

Самое важное было собирать информацию об этом персонаже, потому что не так много ему уделено времени и внимания в комиксах, поэтому он появляется через какое-то время регулярно. Приходилось по крупицам собирать и, надеюсь, у меня что-то получилось.

Какие у вас ожидания?

- Ожидания только положительные. Какие могут быть ожидания, когда ты столько сил любви эмоций времени вкладываешь в такой труд и делаешь это с полной самоотдачей, не только про себя говорю, говорю про каждого на площадке от буфета до генерального продюсера. Это было настолько самозабвенно. Я надеюсь фильм найдет своего зрителя и привлечет внимание и к российским комиксам, и к российской супергеройке. Не утверждаю, но очень надеюсь, что мы дадим импульс для создания подобного контента.

У вашего героя есть какие-то суперспособности?

- У нас ни у кого нет суперспособностей, кроме принципов. Этот фильм отличается именно тем, что наш российский супергерой не стреляет огнем из глаз, не летает, никого не замораживает. Он очень жестко и принципиально отстаивает свою позицию.

Расскажите, как работалось с Олегом Трофимом?

- Прекрасно. Мы с ним познакомились на пробах. Один раз мы пересеклись, а потом уже на площадке когда они уже были в довольно долгом съемочном процессе. Я появился не с первых съемочных дней, а чуть позже, и поэтому я увидел человека с абсолютно шальным, горящим глазом, который горит тем, что мы делаем, горит тем, что мы хотим создать в итоге и донести до зрителя. Прекрасная работа. У нас случился коннект, и это было очень важно и приятно.

Внесла ли пандемия коррективы в съемочный процесс?

- По-моему, нет. Я, если честно, запутался, в какой из моих проектов пандемия внесла коррективы, а в какой нет. По-моему, в "Майор Гром" нет. Она была к нам благосклонна.

Ранее мы публиковали сюжет с премьерного показа фильма "Майор Гром: Чумной Доктор", который прошел в кинотеатре "Аврора" 25 марта.

Видео: Piter.TV