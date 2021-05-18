В Москве опечатали Центральный детский магазин на Лубянке

Это произошло из-за нарушений правил проведения массовых мероприятий.

Центральный детский магазин в Москве, который располагается на Лубянской площади, опечатан за нарушение профилактических мер. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управлении столичного Роспотребнадзора.

По данным ведомства, 16 мая в помещении магазина проводилась автограф-сессия с актерами фильма "Майор Гром: Чумной Доктор". В средствах массовой информации и социальных сетях появилось множество публикаций, на которых запечатлены большие скопления людей, посетивших данное мероприятие.

В ходе расследования ведомство выяснило, что при организации автограф-сессии не был учтен масочный контроль присутствующих, также заявляется об отсутствии во время мероприятия оборудования по обеззараживанию воздуха. Между посетителями не была соблюдена социальная дистанция.

По факту нарушений столичным управлением Роспотребнадзора возбуждено административное расследование в отношении организатора площадки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса.

Видео: Telegram / На видео видно, ТАСС