Netflix купил права на показ российского фильма "Майор Гром"

Картину хотят адаптировать для других стран.

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ российского супергеройского фильма "Майор Гром: Чумной Доктор". Картина уже доступна для россиян, вскоре ее адаптируют для жителей других стран.

Продюсер и автор сценария Артем Габрелянов заявил, что Netflix высоко оценил фильм. За "Майора Грома" заплатили рекордную для российского кинематографа сумму. Команда проекта рада, что с кинокомиксом смогут познакомиться жители других стран.

Также "Майор Гром" появился на площадке "Кинопоиск HD".

Премьера супергеройского фильма Олега Трофима состоялась в широком прокате 25 марта. Сюжет основан на одноименном российском комиксе издательства Bubble Comics. История расскажет о противостоянии майора полиции Игоря Грома и Чумного Доктора.

Главную роль сыграл Тихон Жизневский. Ради этого ему пришлось изменить внешность: он подстригся и перекрасил волосы в черный цвет, много занимался спортом, перешел на дробное пятиразовое питание. О секретах профессии Игоря Грома актеру рассказал знакомый следователь.

Видео: YouTube / Bubble Comics