Девятый фильм Тарантино установил рекорд

Премьера фильма в РФ состоялась 8 августа.

Девятый по счету фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" установил рекорд по сборам среди всех картин постановщика. Фильм занял 1-е место в российском прокате и заработал примерно 125 млн рублей.

По сюжету действие фильма происходит в Голливуде 1969 году и рассказывает о бывшей звезде телевестернов и его дублере, которые пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. По соседству с ними живет актриса и модель Шэрон Тейт, которую убила банда Чарлза Мэнсона.

Главные роли в проекте сыграли такие звезды, как Леонардо Ди Каприо, Бред Питт, Марго Робби, Люк Перри, Аль Пачино и другие. Премьера фильма в РФ состоялась 8 августа.

Ранее мы передавали слова Квентина Тарантино, где он рассказал о своих любимых режиссерах.

Видео: YouTube/SonyPicturesRU