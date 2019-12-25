Додон обвинил друга Порошенко в попытке захватить власть в Молдавии

Президент Молдавии обвиняет самого богатого олигарха страны в попытке политической дестабилизации.

Игорь Додон обвинил друга Петра Порошенко в попытке захватить власть в Молдавии. Об этом президент страны написал в собственном аккаунте на Facebook. По мнению политика, местный олигарх по имени Владимир Плахотнюк хочет увеличить свою власть. Додон считает, что друг экс-главы Украины сделал попытку захвата власти в Молдавии и политической обстановки.

Додон добавил, что следственные органы значительно продвинулись в расследовании против олигарха. Уголовное дело ведется под началом нового генерального прокурора Молдавии.

Именно страхом олигархов и их стремлением отомстить объясняются медийные атаки на госинституты, а также попытки создать "ситуативные" альянсы с целью свержения правительства Игорь Додон, президент Молдавии

Напомним, что на территории Молдавии Владимир Плахотнюк считается самым влиятельным и богатым человеком.

Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России.