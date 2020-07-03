Парламентские выборы могут состояться вместе с президентскими 1 ноября.

Игорь Додон заявил, что намерен распустить парламент Молдавии. Об этом президент страны рассказал во время выступления на телепередаче "Президент отвечает" 2 июля. Политик назвал неприемлемым подкуп депутатов. Он прокомментировал ситуацию, которая сложилась в законодательном собрании государства. Он напомнил, что правящая коалиция Партии социалистов и демократов потеряла большинство голосов из-за массового перехода членов в оппозиционный блок.

Подкуп депутатов - это позор, это издевательство над парламентом, над демократией, над мнением граждан. В этом парламенте есть уже 16-17 депутатов, которых купили Игорь Додон, президент Молдавии

Политик добавил, что предпримет все возможное, чтобы вовремя запустить процедуру проведения досрочных парламентских выборов. Додон добавил, что этот метод является "единственным решением". Глава Молдавии уверен, что провести парламентские выборы следует вместе с президентскими, намеченные на 1 ноября 2020 года.

Додон надеется, что Плахотнюка экстрадируют из США в ближайшие месяцы.

Видео: Facebook / Igor Dodon