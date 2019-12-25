В СовФеде призвали остановить боевые действия на границе Азербайджана и Армении.

Валентина Матвиенко заявила, что Россия встревожена обострением конфликта Армении и Азербайджана. Об этом спикер Совета Федерации рассказала днем 15 июля на заседании верхней палаты парламента России.

Мы очень встревожены и обеспокоены этой ситуацией. Будем делать все, чтобы остановить остановить боевые действия Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Матвиенко добавила, что Россия будет предпринимать все необходимое, чтобы остановить эскалацию на приграничной территории между Азербайджаном и Арменией. Представитель СовФеда уверена, что в рамках переговорного процесса сторонам удастся найти взаимоприемлемое решение конфликта.

Российские военные вертолеты появились на границе Армении и Турции.