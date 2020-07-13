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Матвиенко сочла провокацией заявления о деноминации рубля

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Деномина́ция — изменение нарицательной стоимости денежных знаков.

Розговоры о возможной деноминации рубля являются провокацией "недобросовестных людей". Такую точку зрения озвучила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сейчас очень активно в обществе, в сетях обсуждается вопрос возможной деноминации. Это, конечно, очень тревожит людей. Безусловно, тревожит бизнес
Валентина Матвиенко

Ранее сценарии деноминации российской валюты отвергла глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам с номиналом купюр "все в порядке".

Видео: YouTube / Совет Федерации

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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