Матвиенко сочла провокацией заявления о деноминации рубля

Деномина́ция — изменение нарицательной стоимости денежных знаков.

Розговоры о возможной деноминации рубля являются провокацией "недобросовестных людей". Такую точку зрения озвучила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сейчас очень активно в обществе, в сетях обсуждается вопрос возможной деноминации. Это, конечно, очень тревожит людей. Безусловно, тревожит бизнес

Валентина Матвиенко

Ранее сценарии деноминации российской валюты отвергла глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам с номиналом купюр "все в порядке".

Видео: YouTube / Совет Федерации