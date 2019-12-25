Центробанк не рассматривал такую возможность.

Эльвира Набиуллина опровергла возможность деноминации. Об этом журналистам заявила глава Центробанка РФ. Эксперт пояснила, что регулятор не рассматривал подобный вариант. Чиновница добавила, что с номиналом купюр "все в порядке".

В порядке все и с номиналами, и с набором банкнот, и никаких причин у нас что-то менять нет. Люди всегда могут воспользоваться и наличными, и своими средствами в банках. Никаких изменений, ограничений в этой части мы не рассматриваем и не планируем Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России

После заявления главы Центробанка спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что все разговоры о возможной деноминацией национальной валюты в РФ следует считать провокацией.

Набиуллина заявила о рекордном снижении ставок по ипотеке.