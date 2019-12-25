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Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией
Сегодня, 14:19
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matveyvn

Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

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За последние несколько лет у населения и бизнеса сформировалось доверие к Банку России.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией. Она сделала это во время своего выступления в Государственной Думе РФ.

По её словам, за последние несколько лет у населения и бизнеса сформировалось доверие к Банку России в связи с ответственным регулированием ЦБ. Это даёт возможность снизить ключевую ставку и тем самым смягчить кредитную политику в стране.

У нас сейчас есть возможность делать такие шаги без риска инфляционной спирали.

Эльвира Набиуллина, глава Центробанка

Она отметила, что мягкая кредитно-денежная политика не приведёт к обесцениванию заработных плат граждан, а поспособствует поддержанию инфляции на уровне четырёх ожидаемых процентов.

Ранее в Центробанке оценили перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки.

Теги: ключевая ставка, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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