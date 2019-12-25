За последние несколько лет у населения и бизнеса сформировалось доверие к Банку России.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией. Она сделала это во время своего выступления в Государственной Думе РФ.

По её словам, за последние несколько лет у населения и бизнеса сформировалось доверие к Банку России в связи с ответственным регулированием ЦБ. Это даёт возможность снизить ключевую ставку и тем самым смягчить кредитную политику в стране.

У нас сейчас есть возможность делать такие шаги без риска инфляционной спирали. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка

Она отметила, что мягкая кредитно-денежная политика не приведёт к обесцениванию заработных плат граждан, а поспособствует поддержанию инфляции на уровне четырёх ожидаемых процентов.

Ранее в Центробанке оценили перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки.