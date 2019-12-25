В Центробанке оценили перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки. О них рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По её словам, на заседании по ключевой ставке в следующем месяце ЦБ может как опять понизить её, так и оставить без изменений. Она отметила, что это будет зависеть от той информации, которую будет получать Банк России по будущим финансовым прогнозам.
И вполне возможна и пауза, но возможно снижение ставки.
Эльвира Набиуллина, глава Центробанка
Она сказала, что пока регулятор не делает прогнозов на будущий месяц.
Ранее Центробанк снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%.
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