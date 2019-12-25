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В Центробанке оценили перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки
Сегодня, 16:04
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matveyvn

В Центробанке оценили перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки

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Всё будет зависеть от информации о финансовом состоянии.

В Центробанке оценили перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки. О них рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По её словам, на заседании по ключевой ставке в следующем месяце ЦБ может как опять понизить её, так и оставить без изменений. Она отметила, что это будет зависеть от той информации, которую будет получать Банк России по будущим финансовым прогнозам.

И вполне возможна и пауза, но возможно снижение ставки.

Эльвира Набиуллина, глава Центробанка

Она сказала, что пока регулятор не делает прогнозов на будущий месяц.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%.

Теги: ключевая ставка цб, финансы, центробанк, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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