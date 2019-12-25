Всё будет зависеть от информации о финансовом состоянии.

В Центробанке оценили перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки. О них рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По её словам, на заседании по ключевой ставке в следующем месяце ЦБ может как опять понизить её, так и оставить без изменений. Она отметила, что это будет зависеть от той информации, которую будет получать Банк России по будущим финансовым прогнозам.

И вполне возможна и пауза, но возможно снижение ставки. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка

Она сказала, что пока регулятор не делает прогнозов на будущий месяц.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%.