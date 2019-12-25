Данное решение поможет удержать инфляцию на уровне в 4%.

Центробанк снизил ключевую ставку до рекордных 4,5% - это исторический минимум, сообщает регулятор.

Ставка была снижена на один процентные пункт. Причина в том, что из-за ограничительных мер на фоне пандемии факторы дезинфляции дейстуют сильнее, чем прогнозировалось.

Отмечается, что в данный момент риски для финансовой системы сократились. При этом инфляционные ожидания для бизнеса и населения уменьшились.

Данное решение, по сообщению ЦБ, поможет удержать инфляцию на уровне в 4%.

Ранее мы писали, что от Центробанка ждут очередного снижения ключевой ставки.