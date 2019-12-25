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Центробанк снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%
Сегодня, 13:37
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matveyvn

Центробанк снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%

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Данное решение поможет удержать инфляцию на уровне в 4%.

Центробанк снизил ключевую ставку до рекордных 4,5% - это исторический минимум, сообщает регулятор.

Ставка была снижена на один процентные пункт. Причина в том, что из-за ограничительных мер на фоне пандемии факторы дезинфляции дейстуют сильнее, чем прогнозировалось.

Отмечается, что в данный момент риски для финансовой системы сократились. При этом инфляционные ожидания для бизнеса и населения уменьшились.

Данное решение, по сообщению ЦБ, поможет удержать инфляцию на уровне в 4%.

Ранее мы писали, что от Центробанка ждут очередного снижения ключевой ставки.

Теги: инфляция, финансы, центробанк, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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