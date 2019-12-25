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От Центробанка ждут очередного снижения ключевой ставки
Сегодня, 13:36
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matveyvn

От Центробанка ждут очередного снижения ключевой ставки

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Месяц назад о возможности сокращения ставки ещё на один процент говорила сама Эльвира Набиуллина.

От Центробанка ждут очередного снижения ключевой ставки. Финансовые аналитики высказывают мнение, что регулятор опустит её до 5% на ближайшем заседании совета директоров. Об этом пишет газета "Известия".

С прогнозом по снижению ключевой ставки на половину процента выступают семь экспертов, трое считают, что она упадёт сразу на один процент. Ещё трое выбрали вариант с 0,75. Один эксперт рассказал прогнозе в 0,25 п.п.

Месяц назад о возможности сокращения ставки ещё на один процент говорила сама Эльвира Набиуллина.

Ранее Центробанк зафиксировал новый отток вкладов из российских банков.

Теги: ключевая ставка, центробанк, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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