Месяц назад о возможности сокращения ставки ещё на один процент говорила сама Эльвира Набиуллина.

От Центробанка ждут очередного снижения ключевой ставки. Финансовые аналитики высказывают мнение, что регулятор опустит её до 5% на ближайшем заседании совета директоров. Об этом пишет газета "Известия".

С прогнозом по снижению ключевой ставки на половину процента выступают семь экспертов, трое считают, что она упадёт сразу на один процент. Ещё трое выбрали вариант с 0,75. Один эксперт рассказал прогнозе в 0,25 п.п.

Месяц назад о возможности сокращения ставки ещё на один процент говорила сама Эльвира Набиуллина.

Ранее Центробанк зафиксировал новый отток вкладов из российских банков.